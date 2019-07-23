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Переход Коэнтрау в ПАОК сорвался из-за его семьи

Переход Коэнтрау в ПАОК сорвался из-за его семьи
Футбол / Прочие турниры 0

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, не перейдёт в ПАОК, сообщает Record.

По словам издания, трансфер 31-летнего футболиста в клуб из Салоников сорвался в последний момент. Условия контракта уже были согласованы, и в конце прошлой недели Коэнтрау отправился в Грецию, чтобы его подписать.

Однако семья игрока выразила сомнения в целесообразности переезда в эту страну. Родственники Фабиу выразили опасения, что жизнь в Греции будет сильно отличаться от пребывания на родине, в Монако и Мадриде, где он ранее выступал. В связи с этим Коэнтрау попросил у ПАОКа время на раздумья, но клуб ответил отказом и предпочёл перейти к альтернативным целям.

Последним клубом Коэнтрау был «Риу Аве», воспитанником которого он является. За свою карьеру защитник также успел поиграть за «Насьонал», «Сарагосу», «Бенфику», «Реал», «Монако» и «Спортинг».

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