Производитель пива Bud стал партнёром АПЛ и Ла Лиги

Bud, глобальный бренд компании Anheuser-Busch InBev, объявил о заключении партнёрского соглашения с английской Премьер-лигой и испанской Ла Лигой.
Соглашение между производителем пива и футбольными лигами будет действовать на пяти континентах и в более 20 странах мира, включая Великобританию, Китай, Южную Африку, Индию, Чили и Нигерию.
«Мы рады объявить о долгосрочном партнёрстве с двумя лучшими футбольными лигами мира. Это сотрудничество позволит нам и дальше поддерживать связь с нашими потребителями и футбольными болельщиками по всему миру. Футбол – наша страсть, поэтому мы очень горды тем, что можем отпраздновать это вместе со всем спортивным сообществом, спортсменами, а главное — вместе с болельщиками», — заявил представитель компании Педро Эрп.
- 23 июля 2019
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