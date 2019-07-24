Ковач: уверен, что Боатенг останется в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач высказался о будущем защитника Жерома Боатенга.

«На данный момент мы уверены, что Жером останется с нами. Я буду рад этому. У него будет столько же возможностей, сколько и у других игроков», — приводит слова Ковача Sport1.de.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку миланского «Интера», где недавно был назначен главным тренером Антонио Конте.

Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.