Ковач: уверен, что Боатенг останется в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач высказался о будущем защитника Жерома Боатенга.
«На данный момент мы уверены, что Жером останется с нами. Я буду рад этому. У него будет столько же возможностей, сколько и у других игроков», — приводит слова Ковача Sport1.de.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку миланского «Интера», где недавно был назначен главным тренером Антонио Конте.
Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
- 24 июля 2019
-
05:57
-
05:51
-
05:39
-
04:47
-
04:37
-
03:56
-
03:49
-
02:53
-
01:36
-
00:49
-
00:31
-
00:30
-
00:14
-
00:06
- 23 июля 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:09
-
20:08