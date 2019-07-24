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Голы Бэйла и Асенсио — в видеообзоре матча «Реал» — «Арсенал»

Голы Бэйла и Асенсио — в видеообзоре матча «Реал» — «Арсенал»
Футбол / Англия 0

В Мэриленде (США) на стадионе «Федэкс Филд» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Реал» — «Арсенал», который завершился победой мадридского клуба в серии пенальти.

Автором первого гола стал форвард «Арсенала» Александр Ляказетт, который на 10-й минуте реализовал пенальти. Спустя 14 минут Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонского клуба. В начале второго тайма «Реал» сравнял счёт: точными ударами отметились Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

По регламенту турнира дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды перешли к серии пенальти, в которой игроки «Реала» реализовали три удара из четырёх, а футболисты «Арсенала» промахнулись трижды, совершив на один удар больше.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».

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