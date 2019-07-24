Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основы

Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой. Так будет происходить до тех пор, пока защитник не уладит конфликт с лондонским клубом. Такое решение принял главный тренер «канониров» Унаи Эмери.

Напомним, что 11 июля Косельни отказался отправиться со своей командой на предсезонный тур в США. Причины «Арсенал» в официальном заявлении не указал.

«Я пробовал взять его с нами в турне, при этом искал решение, которое бы устроило и его, и клуб. Но он решил не ехать с нами, и теперь он должен сам искать решение с клубом. Я уважаю его, но на клубе лежит ответственность, на мне тоже. Эту проблему он должен решить вместе с клубом, а я продолжу работать с футболистами, которые хотят быть с нами», — цитирует Эмери The Telegraph.