Зидан: Бэйл провёл хороший матч с «Арсеналом», но ситуация не изменилась

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан после матча Международного кубка чемпионов с «Арсеналом» (2:2, по пенальти — 3:2) прокомментировал ситуацию с вингером команды Гаретом Бэйлом. В этой встрече валлийский игрок отметился голом и не реализовал свою попытку в серии пенальти.

«Он провёл хороший матч, и я рад за него. Как и за всех остальных. Он с нами, и мы продолжим работать. Я не знаю, что произойдёт дальше. Сегодня он хотел играть, а на днях всё было по-другому.

Я не разговаривал с ним. Он тренировался нормально, поэтому сегодня играл. Но ничего не изменилось», — приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, Бэйл перешёл в мадридский клуб в 2013 году за € 100 млн, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент.

Зидан: надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех