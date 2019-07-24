«Нефтчи» до сих пор не может вылететь на матч с «Арсеналом»
Бакинский «Нефтчи» сегодня рано утром должен был вылететь на матч с тульским «Арсеналом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Азербайджанская команда должна была вылететь из аэропорта регулярным рейсом Баку — Москва.
Однако из-за неисправности самолёта пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. В результате вылет был задержан более чем на три часа, сообщает 1news. Глава пресс-службы клуба Рустам Аллахвердиев сообщил, что вылет будет осуществлен позже.
Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится завтра, 25 июля, в Туле и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра запланирована в Азербайджане на 1 августа.
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
«Арсенал» — «Нефтчи»: берите самовар, а пряниками мы вас обеспечим!
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