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Трое футболистов «Тоттенхэма» провели матч с командой из 100 детей

Трое футболистов «Тоттенхэма» провели матч с командой из 100 детей
Футбол / Англия 0

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» приняли участие в матче с командой из 100 детей. Игра состоялась в Шанхае и завершилась со счётом 1:1.

В состав «шпор» в этой встрече вошли три игрока: полузащитники Эрик Ламела и Деле Алли и нападающий Гарри Кейн. В ходе матча в счёте повели дети. Уйти от поражения «Тоттенхэму» удалось благодаря пенальти, который заработал и реализовал Алли. После финального свистка футболисты пообщались с соперниками и дали желающим автограф.

Видео доступно в официальном «твиттере» лондонского клуба.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрался до финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:2.

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