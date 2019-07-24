Матч 1-го тура АПЛ «МЮ» — «Челси» прокомментируют Стогниенко и Гутцайт

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на Okko Спорт будут комментировать Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт. Работать они будут на «Олд Траффорд». Экспертом выступит Питер Одемвингие, выступавший за «Локомотив», «Вест Бромвич Альбион», «Кардифф Сити» и «Сток Сити». Включения с бывшим футболистом будут делаться непосредственно с кромки поля стадиона «МЮ», общаться с ним будет Филипп Кудрявцев.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 11 августа.
Напомним, в рамках контракта Rambler Group и АПЛ онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи. До 31 июля все матчи нового сезона АПЛ можно купить по специальной цене.
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