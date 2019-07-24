Трансфер Кабелла обойдётся «Краснодару» в € 13,5 млн
За трансфер полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла «Краснодар» заплатит € 13,5 млн, включая бонусы, утверждает Le Progres.
По информации источника, это предложение полностью устраивает французский клуб, который уже даже нашёл замену 29-летнему хавбеку в лице Ряда Будебуза из «Бетиса».
Сам Кабелла уже согласовал условия перехода в «Краснодар», где он будет зарабатывать € 3 млн в год. С российским клубом он подпишет соглашение сроком на три года.
Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач, а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.
Источник: Кабелла перешёл в «Краснодар»
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