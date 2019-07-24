Черевченко: цель тульского «Арсенала» — попасть в группу Лиги Европы

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от противостояния с «Нефтчи» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«У меня уже есть понимание, кто будет в стартовом составе. „Нефтчи“ — хорошая команда. Хоть они и обыграли команду из Молдавии, сейчас в футбол все играют. Забить шесть мячей — это хороший показатель. У них много иностранцев, легионеров. Команда крепкая, каждый год участвует в еврокубках, поэтому легко точно не будет.
Эмоции от выхода в ЛЕ только положительные. Это большой успех для тульского футбола. Болельщики ждали этого момента всю жизнь! Но предстоит ещё многое сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна — попасть в основную группу Лиги Европы. Мы понимаем, что это очень тяжело сделать, но всё будет зависеть от нас», — приводит слова Черевченко официальный сайт тульского «Арсенала».
- 24 июля 2019
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