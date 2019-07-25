Кирьяков: «Арсенал» хорошо готов к дебюту в Лиге Европы

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего дебюта туляков в Лиге Европы.
«Первые два тура в Российской Премьер-Лиге показали, что «Арсенал» хорошо готов к дебюту в Лиге Европы. Несмотря на то что команду летом покинули три важных игрока атакующей группы, она всё равно немало забивает, и это внушает оптимизм. Не думаю, что у туляков будут проблемы с «Нефтчи». На стадионе соберется много народу. Надеюсь, «Арсенал» порадует своих болельщиков», — приводят слова Кирьякова «Известия».
Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Арсенал» встретится с бакинским «Нефтчи». Первый матч состоится 25 июля в Туле и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра должна пройти в Азербайджане 1 августа. В случае успеха на данном этапе туляки сыграют с израильской командой «Бней Иегуда» в 3-м отборочном этапе.
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