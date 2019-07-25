Клопп: трансфер Бруну Фернандеша может усилить «МЮ», это не здорово

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».
«Если Бруну перейдёт в «Юнайтед», нам придётся играть против него. Он очень хороший футболист. У них уже есть несколько отличных игроков, так что этот трансфер, вероятно, только усилит их. Это не здорово, но, честно говоря, дела «Юнайтед» нас не касаются», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит для «Спортинга» предложение по Фернандешу в размере £ 50 млн (более € 55 млн). При этом утверждалось, что португальский клуб вряд ли захочет отпускать 24-летнего футболиста за такую сумму и потребует больше.
Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.
- 25 июля 2019
-
10:47
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:10
-
08:59
-
08:30
-
08:13
-
08:02
-
07:33
-
07:24
-
06:43
-
06:13
-
05:50
-
05:23
-
05:00
-
04:48
-
04:27
-
04:01
-
03:31
-
02:58
-
02:31
-
02:20
-
01:45
-
01:21
-
01:02
-
00:42
-
00:23
-
00:11