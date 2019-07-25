Клопп: трансфер Бруну Фернандеша может усилить «МЮ», это не здорово

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».



«Если Бруну перейдёт в «Юнайтед», нам придётся играть против него. Он очень хороший футболист. У них уже есть несколько отличных игроков, так что этот трансфер, вероятно, только усилит их. Это не здорово, но, честно говоря, дела «Юнайтед» нас не касаются», — приводит слова Клоппа Goal.com.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит для «Спортинга» предложение по Фернандешу в размере £ 50 млн (более € 55 млн). При этом утверждалось, что португальский клуб вряд ли захочет отпускать 24-летнего футболиста за такую сумму и потребует больше.



Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.

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