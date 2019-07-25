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Кошмарный промах и развязка на 93-й минуте. Обзор матча «Фиорентина» — «Бенфика»

Кошмарный промах и развязка на 93-й минуте. Обзор матча «Фиорентина» — «Бенфика»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» встречалась с «Бенфикой». Игра состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (Нью-Джерси, США) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «орлов».

Португальская команда вышла вперёд уже на 9-й минуте – точным ударом отметился нападающий Харис Сеферович. На 29-й минуте «фиалки» восстановили равенство в счёте усилиями форварда Душана Влаховича. На 49-й минуте итальянский коллектив мог выйти вперёд, однако полузащитник Марко Бенасси не сумел поразить пустые ворота. Развязка матча случилась на 3-й, последней, компенсированной минуте, когда хавбек «Бенфики» Кайо мощным ударом принёс своей команде победу.

С расписанием Международного кубка чемпионов можно ознакомиться здесь.

Международный кубок чемпионов
25 июля 2019, четверг. 03:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
1 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 – Сеферович – 9, 1:1 – Влахович – 29, 1:2 – Кайо – 90+3

Видео доступно на «Чемпионате».

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