Кошмарный промах и развязка на 93-й минуте. Обзор матча «Фиорентина» — «Бенфика»

В матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» встречалась с «Бенфикой». Игра состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (Нью-Джерси, США) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «орлов».
Португальская команда вышла вперёд уже на 9-й минуте – точным ударом отметился нападающий Харис Сеферович. На 29-й минуте «фиалки» восстановили равенство в счёте усилиями форварда Душана Влаховича. На 49-й минуте итальянский коллектив мог выйти вперёд, однако полузащитник Марко Бенасси не сумел поразить пустые ворота. Развязка матча случилась на 3-й, последней, компенсированной минуте, когда хавбек «Бенфики» Кайо мощным ударом принёс своей команде победу.
С расписанием Международного кубка чемпионов можно ознакомиться здесь.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 25 июля 2019
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
11:56
-
11:52
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
10:58
-
10:47
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:10
-
08:59
-
08:30
-
08:13
-
08:02
-
07:33
-
07:24
-
06:43
-
06:13
-
05:50
-
05:23
-
05:00
-
04:48