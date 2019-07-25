Кошмарный промах и развязка на 93-й минуте. Обзор матча «Фиорентина» — «Бенфика»

В матче Международного кубка чемпионов «Фиорентина» встречалась с «Бенфикой». Игра состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (Нью-Джерси, США) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «орлов».



Португальская команда вышла вперёд уже на 9-й минуте – точным ударом отметился нападающий Харис Сеферович. На 29-й минуте «фиалки» восстановили равенство в счёте усилиями форварда Душана Влаховича. На 49-й минуте итальянский коллектив мог выйти вперёд, однако полузащитник Марко Бенасси не сумел поразить пустые ворота. Развязка матча случилась на 3-й, последней, компенсированной минуте, когда хавбек «Бенфики» Кайо мощным ударом принёс своей команде победу.



С расписанием Международного кубка чемпионов можно ознакомиться здесь.

Видео доступно на «Чемпионате».