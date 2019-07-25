Фабрегаса лишили водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости

Центральный полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас лишён водительских прав на полгода за превышение скорости, сообщает Sky Sports.

Фабрегас ехал в Лондоне на автомобиле со скоростью 68 миль в час (109 км в час) при допустимой скорости в 40 миль в час (64 км в час). Когда футболиста остановили сотрудники полиции, он заявил, что не ехал настолько быстро.

Кроме лишения водительских прав на шесть месяцев Сеск будет вынужден также заплатить штраф в размере £ 750 (€ 839).

Сеск перешёл в «Монако» из лондонского «Челси» минувшей зимой. В сезоне-2018/19 32-летний испанец забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Напомним, ранее Фабрегас и российский полузащитник «Монако» Александр Головин обрызгали друг друга ледяной водой на тренировке.