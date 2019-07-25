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«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Арсенал» уступил «Нефтчи» в 1-м матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт игры — 0:1.

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте туляки провалились на левом краю обороны, Жозеф-Монроуз протащил мяч и прострелил низом в штрафную, Махмудову не дали нанести удар из убойной позиции, но передача в итоге дошла до да Силвы, который без помех расстрелял ворота.

Ответный матч команды сыграют 1 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Нефтчи» по сумме двух встреч обыграл молдавскую «Сперанцу» (3:0, 6:0). В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2019, четверг. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
0 : 1
Нефтчи
Баку, Азербайджан
0:1 – да Силва – 45+1
Видео: перформанс на историческом матче Лиги Европы в Туле
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