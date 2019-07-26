Форвард «Нефтчи»: не сказал бы, что мы всё решили с «Арсеналом»

Нападающий бакинского «Нефтчи» Дарио Фредерико поделился мнением о победе команды в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Игра получилась, как и ожидали. Было трудно. «Арсенал» дома хорошо играет. Бились и выполнили поручение тренера и добились своего. Как команда оборонялись и атаковали вместе. Знали, что «Арсенал» не даст нам пространства. Надо было использовать любой момент. Правильно использовали контратаку.

Не сказал бы, что мы всё решили. Удобный счёт перед ответной игрой. Надо готовиться. Будет так же сложно", — приводит слова Фредерико Azerisport.

Ответный матч «Нефтчи» — «Арсенал» состоится 1 августа. Встреча пройдёт в Баку на стадионе «Баксель Арена». Начало матча — в 20:00 мск.