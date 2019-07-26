Волк в камере со свиными тушами. «Тамбов» выпустил ролик к игре со «Спартаком»

«Тамбов» опубликовал проморолик к предстоящему матчу с московским «Спартаком» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
Главным героем ролика стал волк, являющийся символом клуба. На видео он проводит тренировку и готовится к игре, как и команда. Частью тренировки стало посещение холодильной камеры, в которой на крюках висели свиные туши. В конце ролика волк забирается по ступенькам на лестницу.
Видео можно посмотреть на канале «Тамбова» в YouTube.
Матч «Тамбов» – «Спартак» состоится завтра, 27 июля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Николай Богач. Резервный рефери – Евгений Турбин.
- 26 июля 2019
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