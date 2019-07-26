Тарасову запретили покидать пределы России, арестованы все счета футболиста

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила запрет на выезд бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову за пределы Российской Федерации из-за долга по алиментам. Об этом сообщил адвокат бывшей супруги футболиста Сергей Жорин.



«Также был арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все его счета, закрыт выезд за пределы России, и к основному долгу и неустойке прибавились ещё 500 тысяч рублей исполнительского сбора», — цитирует РАПСИ Жорина.



По словам Жорина, футболист не смог уменьшить в Мосгорсуде сумму алиментов, которые он должен выплатить бывшей супруге. Сейчас долг футболиста насчитывает 7,5 млн рублей, а образовавшаяся неустойка составляет 9 млн рублей. По словам адвоката бывшей супруги Тарасова, приставы также должны наложить запрет на управление автомобилем, когда ФССП станут известны данные водительского удостоверения Тарасова.

Жорин отметил, что в апелляции представитель футболиста уверял суд, что экс-полузащитник «Локомотива» выплатит весь долг в течение двух дней, однако этого не произошло. «Локомотив» расторг контракт с полузащитником в конце июня, а новую команду Тарасов пока не нашёл.