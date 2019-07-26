Гаттузо может возглавить «Шанхай Шэньхуа»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Китае, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
Следующей командой итальянского специалиста может стать «Шанхай Шэньхуа». По словам источника, Гаттузо готов вернуться к работе и китайский клуб рассматривает его на роль нового наставника.
Об уходе Гаттузо из «Милана» было объявлено 28 мая. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо в качестве футболиста выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
«Шанхай Шэньхуа» после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
- 26 июля 2019
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