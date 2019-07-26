Шалимов удалил пост, в котором назвал Кононова дебилом

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов удалил пост в «Инстаграме», в котором подверг критике главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Накануне, 25 июля, Кононов выступил с речью на могиле легендарного игрока клуба Фёдора Черенкова. Шалимов отреагировал на слова специалиста следующим сообщением: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Дебил — тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом. Кононов? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днём рождения. Поэтому и дебил. «Спартаку» успеха».
В дальнейшем действия Шалимова подвергли критике многие бывшие футболисты московского клуба, а сегодня экс-игрок вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова.
- 26 июля 2019
-
17:16
-
17:11
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:57
-
15:46
-
15:25
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:17
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:23
-
13:20
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20