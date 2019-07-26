Шалимов удалил пост, в котором назвал Кононова дебилом

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов удалил пост в «Инстаграме», в котором подверг критике главного тренера красно-белых Олега Кононова.



Накануне, 25 июля, Кононов выступил с речью на могиле легендарного игрока клуба Фёдора Черенкова. Шалимов отреагировал на слова специалиста следующим сообщением: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Дебил — тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом. Кононов? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днём рождения. Поэтому и дебил. «Спартаку» успеха».



В дальнейшем действия Шалимова подвергли критике многие бывшие футболисты московского клуба, а сегодня экс-игрок вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова.

Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова в «Инстаграме»