Майка Ричардс объявил о завершении карьеры
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. На такой шаг 31-летнего англичанина подтолкнули проблемы с коленом.
«Однажды став игроком «Манчестер Сити», остаёшься им навсегда. «Сити» всегда был моим духовным домом, где я провёл лучшие годы карьеры. Быть частью команды, которая после стольких лет стала чемпионом в сезоне-2011/12, — что-то совершенно особенное. Это стало началом новой эры, и клуб ни разу не оглянулся назад. То, что происходит после того чемпионства, невероятно», — приводит слова Майки пресс-служба «горожан».
Ричардс — воспитанник «Манчестер Сити». За основную команду манкунианцев защитник выступал с 2005 по 2015 год. Майка также играл в «Фиорентине» и «Астон Вилле».
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