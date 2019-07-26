Крузе: отклонил предложение «Ливерпуля» ради перехода в «Фенербахче»

Немецкий форвард Макс Крузе рассказал, почему этим летом решил перейти из «Вердера» в «Фенербахче», несмотря на предложение от действующего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля».

«В это трансферное окно получил много предложений, одно из них было от «Ливерпуля». Но решил присоединиться к «Фенербахче», поскольку верю в этот клуб и счастлив здесь», — приводит слова Крузе beIN Sports.

Макс выступал за «Вердер» и «Вердер-2» с 2006 по 2009 год. В 2016-м нападающий вернулся в команду из Бремена и провёл там ещё три сезона. 31-летний немец также играл в «Вольфсбурге», «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, «Фрайбурге» и «Санкт-Паули».

В минувшей кампании Крузе на клубном уровне забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.