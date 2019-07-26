Рауш: второй тайм матча с «Уралом» не очень понравился

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).



«Последнее время очень много пропустил из-за травм и сборов. Очень рад за всех болельщиков и за нашу команду, что всё так получилось. Всех поздравляю с победой.



Каждая игра тяжёлая. Думаю, что в первом тайме играли хорошо, нашли зоны и выходили в быстрые атаки. Второй тайм не очень понравился. Чуть подсели. Если играли бы так, как в первом тайме, всё было бы хорошо, а так — 2:0 — опасный счёт. Хорошо, что удалось неплохо сыграть в защите.



Реализация? Согласен, она не лучшая. С «Рубином» много моментов не реализовали», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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