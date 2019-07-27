«Севилья» нацелилась на форварда ПСВ Бергвейна
«Севилья» проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, утверждает Voetbal International.
По данным источника, испанскому клубу придётся сделать голландцам выгодное предложение по трансферу форварда. Несколько недель назад «Севилья» совершила самый крупный трансфер в своей истории, купив защитника «Бордо» Жюля Кунде за € 25 млн. ПСВ ещё не объявлял испанцам сумму трансфера, но требования голландского клуба наверняка будут выше, чем у «Бордо» за Кунде.
21-летний Бергвейн выступает за ПСВ с 2014 года. В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 14 забитых мячей. Контракт игрока с клубом из Эйндховена действует до лета 2022 года.
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