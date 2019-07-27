Адвокат: мне не страшны угрозы Тарасова, готов ответить за каждое своё слово

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника Дмитрия Тарасова, в «сторис» на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал видео, которое записал футболист относительно информации о своём долге по алиментам.

«Вынужден прокомментировать этот поток сознания. Из всего просмотренного делаю вывод, что Дмитрий выдвигает три тезиса. Первое: всё, что пишут журналисты, — это всё неправда. Второе: он хочет встретиться со мной. И третье: есть якобы какие-то клоуны, которым верить нельзя, а нужно получать информацию из какого-то первоисточника.

Первый тезис оспорить очень просто, и я это сделаю в ближайшее время. Будут опубликованы все постановления приставов, в соответствии с которыми Тарасову закрыт выезд за пределы Российской Федерации, арестованы его счета, арестована его новая машина, взыскан с него дополнительно исполнительный сбор, ну и обязанность по уплате задолженности.

Что касается встречи со мной, то я не возражаю. Надеюсь, это была не угроза. Его какие-то угрозы мне не страшны. Если он хочет встретиться и что-то обсудить, я всегда на связи. Пожалуйста, давай обсудим. Все мои комментарии и интервью находятся в открытом доступе, и я готов за каждое своё слово ответить.

Тезис о том, что есть какие-то первоисточники, а есть какие-то клоуны. Дмитрий, уточни, пожалуйста, что ты называешь первоисточником и кого ты называешь клоуном в этой ситуации. Что касается меня, то я, наверно, был бы клоуном, если бы это дело проиграл, но я его выиграл. Судов было много, и все суды, связанные с тобой, мной были выиграны, поэтому я в этой истории точно не клоун. Журналисты тоже не клоуны, потому что они распространили достоверную информацию. Приставы тоже не клоуны, потому что они очень долго ждали, терпеливо, надеялись, что постановление будет исполнено добровольно. Оно пока не исполнено, поэтому они применили все установленные законом способы взыскания существующей задолженности», — сказал Жорин.