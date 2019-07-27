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Фанаты «Спартака» прошли маршем по Саранску перед матчем с «Тамбовом»

Фанаты «Спартака» прошли маршем по Саранску перед матчем с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Спартака» устроили массовое шествие по Саранску, где сегодня, 27 июля, пройдёт матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фанаты красно-белых выкрикивали кричалки, размахивали флагами и шарфами, а также били в барабаны.

Матч «Тамбов» — «Спартак» состоится на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин и Николай Богач. Резервный рефери — Евгений Турбин.

«Спартак», набрав четыре очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (0) — на 15-м месте.

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