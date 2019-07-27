Жиго: игроки «Спартака» вместе с Кононовым
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:2).
«Тяжелая игра. Два гола со стандартов пропустили, но это футбол. Конечно, мы вместе с нашим тренером. Мы будем готовы показать наш максимум в следующей игре для тренера и фанатов. В команде всё хорошо с атмосферой. Когда проигрываешь, конечно, она не очень, но, уверен, всё придёт в норму. Это правда, что были проблемы в защите, но мы исправим эти ошибки к следующему матчу», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Тамбов» набрал 3 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (4) — на 8-м месте.
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- 27 июля 2019
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