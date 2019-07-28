Назаров — в новом стихе: мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак»!

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров представил новый стих о любимой команде после проигрыша со счётом 0:2 в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, «Спартак»!
Итог бессмысленный и вредный —
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов,
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера — физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз да крепость рук.
И, биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!»
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».
«Спартак», набрав 4 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые на своём поле сыграют с московским «Динамо». Дерби состоится 3 августа, начало — в 19:00 мск.
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