Назаров — в новом стихе: мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак»!

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров представил новый стих о любимой команде после проигрыша со счётом 0:2 в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, «Спартак»!

Итог бессмысленный и вредный —

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов,

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера — физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз да крепость рук.

И, биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!»

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».

«Спартак», набрав 4 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые на своём поле сыграют с московским «Динамо». Дерби состоится 3 августа, начало — в 19:00 мск.