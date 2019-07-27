В «Спартак» едет чемпион мира. Сейчас он никому не нужен

В этом тексте всё, что вам надо знать о близком трансфере Андре Шюррле в «Спартак».

Чемпион мира Андре Шюррле переживает сейчас не лучший период в своей карьере. После того, как полузащитник перешёл в «Боруссию» в 2016 году за 30 млн евро, он провёл за дортмундскую команду всего 16 официальных матчей. Прошлый сезон немецкий вингер провёл на правах аренды в «Фулхэме», где тоже не блистал, а в конце сезона вылетел с клубом в Чемпионшип.

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Сейчас Андре даже не тренируется со своей командой, а его трансфер оценивается как самый провальный для «Боруссии» за последние годы. Шюррле индивидуально занимается с личным тренером, а его клуб всеми силами пытается продать игрока. Во многом из-за его высокой зарплаты, составляющей около 6 млн евро в год.

По моей информации, первые контакты с российскими клубами случились около двух недель назад. Одним из факторов для этого интереса может служить и то, что Шюррле женат на казашке украинского происхождения – Анне Шариповой, которая прекрасно говорит по-русски.

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Интерес сразу обозначили два клуба – «Локомотив» и «Спартак». При этом «железнодорожники» почти сразу же прислали официальные бумаги с предложением аренды с правом выкупа. Правда, возникли разногласия с агентом Шюррле – Инго Хаспелем, поэтому по его инициативе переговоры прекратили. Полторы недели назад активизировался «Спартак. Красно-белые были конкретны и сразу предложил «Боруссии» аренду с необязательным правом выкупа за 8 млн евро.

Последнюю неделю «Спартак» и сторона футболиста вели переговоры об условиях личного контракта. Об этом нам сказал и сам агент футболиста: «Могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта», — сказал Хаспель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

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Устное соглашение между всеми тремя сторонами уже достигнуто, на днях согласованы все условия. Если Шюррле подпишет контракт со «Спартаком», его зарплата составит три миллиона евро. Эти деньги полузащитнику будет полностью будет платить московский клуб.Несколько дней назад сделка была под угрозой срыва. Причина — разница в 50 тысяч евро в зарплате и агентской комиссии, которую требовала сторона футболиста. К радости Томаса Цорна, с агентами немца удалось найти компромисс.

Сейчас Андре уже оформляет российскую визу, а юристы занимаются оформлением нужных документов. Агент футболиста Инго Хаспель должен к понедельнику прилететь в Москву, так что, если всё пойдёт по плану и не будет форс-мажоров (а такое уже случалось), официального объявления о переходе Шюррле в «Спартак» можно ждать уже в начале следующей недели. Если аппетиты агентов по комиссионным вдруг не увеличатся, а руководство красно-белых вдруг не забракует этот трансфер, «Спартак» получит опытного мастера, который находится в расцвете сил. Сам же Шюррле получит возможность снова заявить о себе.

Таких переходов в РПЛ давно не было.