Иньеста: не жалею, что покинул «Барселону»

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», отметил, что не жалеет об уходе из каталонского клуба. Ранее «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче со счётом 2:0.



«Не жалею, что покинул „Барселону“. Это слишком сильное слово. Я всегда об этом говорил. Если бы чувствовал желание и силы продолжать работу в „Барселоне“, я бы с удовольствием вернулся в команду через год. Но моё время закончилось.



Теперь я в другом месте, наслаждаюсь футболом в ином ключе. Мне нравится следить за успехами каталонцев, это делает меня счастливым. Приятные воспоминания о времени, проведённом в „Барселоне“, всегда со мной», — приводит слова Иньесты Goal.com.

«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче