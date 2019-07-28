Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Иньеста: не жалею, что покинул «Барселону»

Иньеста: не жалею, что покинул «Барселону»
Футбол / Испания 0

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», отметил, что не жалеет об уходе из каталонского клуба. Ранее «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче со счётом 2:0.

«Не жалею, что покинул „Барселону“. Это слишком сильное слово. Я всегда об этом говорил. Если бы чувствовал желание и силы продолжать работу в „Барселоне“, я бы с удовольствием вернулся в команду через год. Но моё время закончилось.

Теперь я в другом месте, наслаждаюсь футболом в ином ключе. Мне нравится следить за успехами каталонцев, это делает меня счастливым. Приятные воспоминания о времени, проведённом в „Барселоне“, всегда со мной», — приводит слова Иньесты Goal.com.

«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент