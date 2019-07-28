Иньеста: не жалею, что покинул «Барселону»
Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, выступающий за «Виссел Кобе», отметил, что не жалеет об уходе из каталонского клуба. Ранее «Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче со счётом 2:0.
«Не жалею, что покинул „Барселону“. Это слишком сильное слово. Я всегда об этом говорил. Если бы чувствовал желание и силы продолжать работу в „Барселоне“, я бы с удовольствием вернулся в команду через год. Но моё время закончилось.
Теперь я в другом месте, наслаждаюсь футболом в ином ключе. Мне нравится следить за успехами каталонцев, это делает меня счастливым. Приятные воспоминания о времени, проведённом в „Барселоне“, всегда со мной», — приводит слова Иньесты Goal.com.
«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче
- 28 июля 2019
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:18
-
13:05
-
12:54
-
12:53
-
12:22
-
12:11
-
11:54
-
11:46
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
09:17
-
08:32
-
07:58
-
06:57
-
05:45
-
04:05
-
03:42
-
02:57
-
02:26
-
02:00
-
01:30
Партнерский контент