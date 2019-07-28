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ЦСКА — «Локомотив»: Живоглядов заменён из-за травмы

ЦСКА — «Локомотив»: Живоглядов заменён из-за травмы
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов получил травму в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (в данный момент счёт 0:1, идёт второй тайм).

На 56-й минуте вместо Живоглядова на поле вышел нападающий Фёдор Смолов. Уходя с поля, защитник «железнодорожников» держался за плечо. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Матч ЦСКА — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне 25-летний Живоглядов провёл три матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. В «Локомотив» футболист перешёл в летнее трансферное окно из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2,5 млн.

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