Ахметов: наше дело — играть, а выше решат, когда и на какой матч ставить VAR
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
«С одной стороны, VAR даёт справедливость. С другой — чуть темп игры падает. Но мы выиграли — значит хорошо для нас сегодня. Если весь мир использует VAR, значит так надо. Наше дело — играть, а выше решат, когда и на какой матч ставить VAR.
Не всё идёт гладко на старте сезона. ЦСКА мог набрать и девять очков в трёх матчах. Но мы будем стремиться играть ещё лучше", — сказал Ахметов в эфире «Матч ТВ».
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА поднялся на 5-е место. В активе подопечных Виктора Гончаренко 6 очков. В следующем туре «армейцы» 4 августа в гостях сыграют с «Рубином»..
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