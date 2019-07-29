Аршавин — о критике Дзюбы: надеюсь, что разбираюсь в футболе

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на критику нынешнего форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы. Ранее нападающий петербургского клуба попросил, чтобы лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги выбирал не Аршавин, так как он не разбирается в футболе.

«Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы ещё жёстче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Лунёву? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В бытность игроком Аршавин выступал также за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он сыграл 74 матча и забил 17 мячей. Больше него за национальную команду забивали только четыре игрока — в том числе и Дзюба, на счету которого 20 результативных ударов.