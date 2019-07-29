Клопп: на следующей неделе «Ливерпуль» будет другим зверем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после поражения в товарищеском матче с «Наполи». Игра состоялась на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.

«Когда у тебя отсутствует 6 игроков – это странно. Мы привыкли к тому, что футболисты выбывают в течение предсезонной подготовки – такое случается время от времени. Но когда они с нами не с самого начала, когда прибывают через несколько дней – это не круто. Но мы готовим всех настолько хорошо, насколько это возможно.

Мы должны выкладываться на 100 процентов с начала сезона. Хорошая новость в том, что соперники теперь хотят анализировать нас, они думают: «плёвое дело», но на следующей неделе мы будем другим зверем», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.