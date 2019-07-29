Полузащитник «Эвертона» Гейе сегодня пройдёт медосмотр в «ПСЖ»

Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе продолжит карьеру во французском «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.
По информации источника, сенегальский футболист сегодня, 29 июля, пройдёт медицинское обследование перед переходом в парижский клуб, после чего ему останется лишь подписать контракт. При этом ожидается, что официально о трансфере будет объявлено завтра, 30 июля.
С Гейе будет заключён контракт сроком на 4 года с возможностью продления ещё на один год, либо сразу на 5 лет. За переход 29-летнего футболиста «ПСЖ» заплатит € 35 млн.
Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.
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