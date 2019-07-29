Лучший бомбардир Кубка Америки перейдёт в «Арсенал» за € 40 млн

Атакующий игрок «Гремио» и сборной Бразилии Эвертон близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Sky Deutschland.
По сведениям источника, сумма трансфера составит около € 40 млн.
Эвертон является воспитанником «Форталезы». В академию «Гремио» он перешёл в январе 2013 года в возрасте 16 лет. Через год уже выступал за первую команду клуба из Порту-Алегри. В текущем сезоне Эвертон принял участие в 13 играх на клубном уровне. На его счету 6 забитых мячей и 1 результативная передача. Его контракт с «Гремио» рассчитан до конца 2022 года.
В составе сборной Бразилии Эвертон сыграл 12 матчей и забил 3 мяча. Все голы за национальную команду он забил на завершившемся Кубке Америки. Бразилия выиграла тот турнир, а сам футболист стал лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Хосе Паоло Герреро.
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