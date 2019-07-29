Роналду собирается стать соседом Макгрегора, купив виллу за £ 1,3 млн
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье по соседству с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Как сообщает The Sun, вилла для отдыха обойдётся португальскому футболисту £ 1,3 млн (около € 1,45 млн).
Отмечается, что вилла расположена на территории загородного гольф-клуба «Ла Ресина» в Марбелье. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с полем для гольфа и имеет светодиодные подъездные пути, частные тренажёрные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.
Ранее в СМИ сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме» первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост в его аккаунте стоит $ 975 тыс.
Роналду — первый в списке спортсменов с самой дорогой рекламой в «Инстаграме»
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