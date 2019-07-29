Почеттино: после поражения в финале Лиги чемпионов не выходил из дома 10 дней

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о переживаниях после поражения от «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов (0:2).



«Принять поражение было очень трудно. После невероятных трёх недель подготовки мы были крайне разочарованы тем, как проиграли. По ощущениям это можно сравнить с летом 2002 года, когда за одну неделю Аргентина сыграла вничью со Швецией и проиграла Англии на чемпионате мира. За всю мою карьеру футболиста и тренера это худшие моменты.



После поражения от «Ливерпуля» я отправился на поезде в Барселону и провёл 10 дней дома. Я не хотел выходить оттуда. Мне было нелегко, потому что успех был очень близок. Думаю, мы были лучше соперника. Это был не лучший финал, но всё решили детали», — цитирует Почеттино Goal.com.

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