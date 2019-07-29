Руни из-за жены вернётся в Англию

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни после истечения контракта со своим клубом покинет США и вернётся в Англию. Как сообщает The Sun, причиной станет супруга форварда Колин, которая хочет вернуться на родину, чтобы её семья и дети росли «в привычном окружении».
Издание отмечает, что жена Руни несчастна в США и хочет поскорее вернуться домой. Колин в сентябре следующего года хочет вернуться в дом в Чешире стоимостью £ 1,45 млн (около € 1,62 млн). Также она надеется, что её четыре сына будут зачислены в школы на начало семестра в январе 2021 года — за 10 месяцев до истечения срока действия контракта Уэйна с «Ди-Си Юнайтед».
Ранее Уэйн выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он 5 раз становился чемпионом Англии. Также в его активе 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка страны, Кубок Англии. Он является победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.
- 29 июля 2019
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