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УЕФА назвал судей на матч Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал»

УЕФА назвал судей на матч Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал»
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал». Встречу обслужат рефери из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. Как сообщает пресс-служба организации, ему будут помогать Эдвард Спитери и Роберто Велла, резервный рефери — Малкольм Спитери.

В первой игре «Арсенал» уступил «Нефтчи». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт игры — 0:1. Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время.

Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).

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