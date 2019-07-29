УЕФА назвал судей на матч Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал»
УЕФА назначил бригаду судей на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы «Нефтчи» — «Арсенал». Встречу обслужат рефери из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. Как сообщает пресс-служба организации, ему будут помогать Эдвард Спитери и Роберто Велла, резервный рефери — Малкольм Спитери.
В первой игре «Арсенал» уступил «Нефтчи». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт игры — 0:1. Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время.
Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 по московскому времени. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).
Президент «Нефтчи» — о матче с «Арсеналом»: мы выиграли только битву, а не войну
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