Президент «Нефтчи» — о матче с «Арсеналом»: мы выиграли только битву, а не войну

Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев дал комментарий после победы команды со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».

«Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну.

Если честно, то перед игрой ставил на ничью. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда», — приводит слова Гулиева Azerisport.

Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 мск. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).