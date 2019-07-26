Президент «Нефтчи» — о матче с «Арсеналом»: мы выиграли только битву, а не войну

Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев дал комментарий после победы команды со счётом 1:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом».
«Со времени независимости это первая победа азербайджанских клубов в еврокубках над российскими командами. С этим событием всех поздравляю. Но я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну.
Если честно, то перед игрой ставил на ничью. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда», — приводит слова Гулиева Azerisport.
Ответную игру «Нефтчи» и «Арсенал» проведут в Баку на стадионе «Баксель Арена» 1 августа, начало — в 20:00 мск. В следующем раунде Лиги Европы победитель этой пары сыграет с «Бней Иегуда» (Израиль).
- 26 июля 2019
-
04:55
-
04:35
-
04:10
-
03:55
-
03:40
-
03:23
-
02:59
-
02:47
-
02:32
-
01:39
-
01:27
-
00:56
-
00:54
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 25 июля 2019
-
23:58
-
23:24
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
23:01
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:07
-
20:51
-
20:47