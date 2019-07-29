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Азар после отпуска прибыл в «Реал» с 7 кг лишнего веса

Азар после отпуска прибыл в «Реал» с 7 кг лишнего веса
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Эден Азар перед началом подготовки к новому сезону прибыл в расположение мадридской команды с 7 килограммами лишнего веса. Об этом в социальной сети сообщил испанский журналист Диего Торрес Романо.

Бельгийский футболист участвовал в трёх предсезонных матчах против «Баварии», «Арсенала» и «Атлетико», и в двух из них мадридцы потерпели поражения. В социальных сетях фанаты отмечали, что 28-летний игрок выглядит более коренастым, нежели тогда, когда он заключал контракт с «Реалом».

Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2024 года. За «Челси» бельгийский вингер выступал в период с 2012 по 2019 год.

Фото: Азар после перехода в «Реал» продолжает носить чехол с атрибутикой «Челси»
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