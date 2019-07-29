Верратти — о Неймаре: вы не должны оставлять игрока, который хочет уйти

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти поделился мнением о ситуации с нападающим парижской команды Неймаром.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн и двоих футболистов на выбор. Отмечалось, что в списке из шести игроков значатся вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, хавбек Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду. В сделке может быть задействован также вингер Усман Дембеле. Сам бразилец, по данным прессы, также хочет вернуться в стан каталонского клуба.
«Когда игрок действительно хочет уйти, клуб должен его отпустить, конечно, в соответствии с условиями, установленными клубом. Но вы не должны оставлять игрока, который хочет уйти. Конечно, я был бы разочарован, если бы он ушёл. Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что хочет уйти. Но лично я, конечно, предпочитаю, чтобы он остался», — цитирует Верратти RMC Sport.
- 29 июля 2019
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