«Краснодар» сообщил о переносе матча с «Рубином»
«Краснодар» в социальной сети сообщил, что время начала матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» было перенесено.
«Друзья, обращаем внимание, что время начала матча „Краснодар“ — «Рубин» перенесено на 19:00. Ранее приобретенные билеты — действительны!» — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
Изначально матч должен был начаться в 16:30 мск. Таким образом, игра состоится одновременно с поединком «Динамо» – «Зенит», который будет проходить в Москве.
После трёх туров «Краснодар» набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги третье место. «Рубин» с четырьмя баллами располагается на шестой позиции.
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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