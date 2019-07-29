Фернандо может стать игроком китайского клуба «Бэйцзин Гоань»
Полузащитник московского «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Китае, сообщает TransferMarkt China.
По информации источника, в услугах 27-летнего бразильского футболиста заинтересован «Бэйцзин Гоань». Подробности возможного трансфера хавбека не уточняются. Ранее сообщалось, что Фернандо попал в сферу интересов «Дженоа» и китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который был готов заплатить за бразильца € 20 млн.
Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.
Фернандо может перейти в «Дженоа»
- 29 июля 2019
-
18:26
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:32
-
16:27
-
16:19
-
16:14
-
16:09
-
15:49
-
15:40
-
15:31
-
15:12
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:40
-
14:31
-
14:29
-
14:13
-
13:44
-
13:44
-
13:25
-
13:05
-
13:01
-
12:44
Партнерский контент