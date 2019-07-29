Фернандо может стать игроком китайского клуба «Бэйцзин Гоань»

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Китае, сообщает TransferMarkt China.



По информации источника, в услугах 27-летнего бразильского футболиста заинтересован «Бэйцзин Гоань». Подробности возможного трансфера хавбека не уточняются. Ранее сообщалось, что Фернандо попал в сферу интересов «Дженоа» и китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который был готов заплатить за бразильца € 20 млн.



Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

Фернандо может перейти в «Дженоа»