Фелиш: матч с «Реалом» стал для меня дебютом мечты за «Атлетико»

Португальский нападающий Жоау Фелиш поделился эмоциями от своего дебюта за «Атлетико», который состоялся в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом» (7:3).

«Я очень рад оказаться в „Атлетико“, партнёры приняли меня хорошо и помогли с вливанием в команду. Всё идёт хорошо, действительно хорошо. Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь команде.

Матч с «Реалом» стал для меня дебютом мечты за «Атлетико». Это было моё первое дерби, и сыграть так, как я сыграл, было непросто. Всё получилось лучше, чем я надеялся. Впрочем, это была предсезонная игра, всего лишь тренировка», — приводит слова Фелиша AS.

Напомним, 19-летний Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн, стал самым дорогим игроком в истории «матрасников».