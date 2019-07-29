Травмированный Ещенко выполнил сальто в бассейне
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко показал, как он выполняет сальто в бассейне. Футболист выложил видео прыжка в «Инстаграме».
В данный момент Ещенко восстанавливается после травмы, которую получил в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Ранее он пропустил несколько месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.
Напомним, в начале лета 35-летний Ещенко продлил контракт со «Спартаком» до лета следующего года. За красно-белых футболист выступает с лета 2016 года. В московский клуб он перешёл из «Анжи» в статусе свободного агента.
«Спартак», набрав четыре очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре спартаковцы на своём поле сыграют с «Динамо». Матч состоится 3 августа.
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