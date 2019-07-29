Милевский: в ФНЛ не забил, зато поездил по России, поел икру и рыбу
Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал об опыте игры в Футбольной национальной лиге. Напомним, Милевский выступал в составе команд ФНЛ «Тосно» с 2016 по 2017 год.
«Очень доволен опытом игры в ФНЛ, если честно. Не забил, зато поездил по России, поел икру и рыбу. У нас был хороший коллектив в «Тосно», мы выполнили задачу. Да, я ничего не забил, но было весело. А Питер – это вообще топ», — сказал Милевский в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouТube.
Напомним, по итогам сезона-2016/17 в ФНЛ «Тосно» получил право выступать в Российской Премьер-Лиге. В июне 2018 года клуб из Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем.
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