Чемпионат Италии стартует 24 августа

Итальянская Серия А начнёт сезон-2018/19 24 августа. Чемпион страны последних восьми лет «Ювентус» стартует выездным матчем с «Пармой». Второй тур подарит сразу два топ-матча: «Ювентус» — «Наполи» и «Лацио» — «Рома».

В 1-м туре сыграют:

«Кальяри» — «Брешия»

«Фиорентина» — «Наполи»

«Верона» — «Болонья»

«Интер» — «Лечче»

«Парма» — «Ювентус»

«Рома» — «Дженоа»

«Сампдория» — «Лацио»

СПАЛ — «Аталанта»

«Торино» — «Сассуоло»

«Удинезе» — «Милан»

2-й тур



«Аталанта» — «Торино»

«Болонья» — СПАЛ

«Кальяри» — «Интер»

«Дженоа» — «Фиорентина»

«Ювентус» — «Наполи»

«Лацио» — «Рома»

«Лечче» — «Верона»

«Милан» — «Брешия»

«Сассуоло» — «Сампдория»

«Удинезе» — «Парма»

С «Интером» «Ювентус» сыграет на выезде в 7-м туре, с «Миланом» туринцы сыграют дома в рамках 12-го тура.