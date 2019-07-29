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Чемпионат Италии стартует 24 августа

Чемпионат Италии стартует 24 августа
Футбол / Италия 0

Итальянская Серия А начнёт сезон-2018/19 24 августа. Чемпион страны последних восьми лет «Ювентус» стартует выездным матчем с «Пармой». Второй тур подарит сразу два топ-матча: «Ювентус» — «Наполи» и «Лацио» — «Рома».

В 1-м туре сыграют:

«Кальяри» — «Брешия»
«Фиорентина» — «Наполи»
«Верона» — «Болонья»
«Интер» — «Лечче»
«Парма» — «Ювентус»
«Рома» — «Дженоа»
«Сампдория» — «Лацио»
СПАЛ — «Аталанта»
«Торино» — «Сассуоло»
«Удинезе» — «Милан»

2-й тур

«Аталанта» — «Торино»
«Болонья» — СПАЛ
«Кальяри» — «Интер»
«Дженоа» — «Фиорентина»
«Ювентус» — «Наполи»
«Лацио» — «Рома»
«Лечче» — «Верона»
«Милан» — «Брешия»
«Сассуоло» — «Сампдория»
«Удинезе» — «Парма»

С «Интером» «Ювентус» сыграет на выезде в 7-м туре, с «Миланом» туринцы сыграют дома в рамках 12-го тура.

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